SPOILER - Dita en love machine, Bryan prêt à tout quitter

En savoir plus sur Elsa Fayer

Dita et Khephren ont été choisis par les autres habitants de la villa pour se tester en love machine. Ils sont à quelques minutes seulement de savoir si oui ou non, ils vont remporter une première victoire et s’envoler pour la lune de miel. Impensable pour Bryan qui ne veut pas voir sa belle partir... Il annonce même à toute la villa, qu’il n’hésitera pas à faire ses bagages lui aussi. Dita et Khephren seront-ils match parfait ? Bryan fera-t-il de l’anti-jeu ? Réponse ce soir ! Spoiler de l’émission du 17 Septembre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX. SPOILER