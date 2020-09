SPOILER - Dita et Léa Mary se déchaînent, Seby Daddy se rapproche d’Eva

En savoir plus sur Elsa Fayer

Grâce à Elsa, les célibataires sont séparés en deux groupes cette semaine. La séparation ne fait que commencer et c’est déjà très chaud ! Seby Daddy profite d’être à l’écart pour se rapprocher d’Eva. C’est bien ce que Léa Mary redoutait ! Dita et elle décident donc, dès la première soirée, de tourner des vidéos pour tester leurs couples. Elles dansent et se mettent en avant dans le but de faire vriller Seby Daddy et Bryan. Vont-elles regretter leur choix ? Mais surtout comment Le King et son frère vont-ils réagir ? Spoiler de l’émission du 21 Septembre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX. SPOILER