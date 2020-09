SPOILER - Eva et Seb s'embrassent langoureusement

En savoir plus sur Elsa Fayer

Eva et Antho sont séparés depuis quelques jours. On peut dire que l’arrivée de Cynthia n’y est pas pour rien ! Le jeune homme a été sélectionné par l’écran coeur pour créer les deux équipes de célibataires. Il ne s'est pas gêné pour prendre Cynthia dans son équipe ! Grâce à l’idée de Dita, Antho décide de mêler rapprochement et vengeance. Il provoque Eva avec l’aide de Cynthia à travers une vidéo. Mais il ne faut pas chercher Eva ! Ni une ni deux, elle embrasse Seby Daddy pour se venger ! Jusqu’où iront-t-ils par esprit de vengeance ? Spoiler de l’émission du 22 Septembre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX. SPOILER