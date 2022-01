SPOILER - La relation secrète entre Charlotte et Antho déjà terminée ?

La relation secrète d'Antho et Charlotte commençait très bien, mais avec le temps, la jeune femme trouve que le jeune homme ne vient pas du tout vers elle. C'est lorsqu'elle le voit jouer avec d'autres filles qu'elle sort de ses gonds. Malheureusement, Antho ne prend pas du tout la situation au sérieux et rit de la situation. La jeune femme est blessée et ne veut plus entendre parler de lui. Le jeune homme se sent mal car il ne voulait pas la blesser. Est-ce la fin de leur relation ? Spoiler de 10 Couples Parfaits, Saison 05 Épisode 15.