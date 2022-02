SPOILER - La villa se sépare en deux, les tensions commencent

Avant son départ, Lola a fait un choix crucial pour la suite de l’aventure. Elle a désigné Sarah et Tom chef de maison. Ils ont constitué deux groupes et leur stratégie est claire : séparer les couples. A l’annonce des groupes, les couples de la villa réalisent qu’ils vont être séparés et des tensions se créent. Cette séparation va-t-elle être bénéfique au groupe ? Spoiler de 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 33.