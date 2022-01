SPOILER - Le premier dilemme de la Love Box pour Lila

Grosse nouveauté cette année, la Love Box ! Un célibataire sera choisi au hasard pour faire face à un énorme dilemme ! La première à faire face à ce dilemme est Lila. Elle a le choix de partir en date avec Ahmed et de perdre un indice ou de donner ce date à Tom et Sarah et remporter un indice. Va-t-elle faire un choix stratégique ou laisser parler son cœur ? Le reste des célibataires attend avec impatience sa réponse ! Spoiler de 10 Couples Parfaits, Saison 05 Épisode 12.