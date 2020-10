SPOILER - Le “procès” d’Antho qui joue avec le feu

En savoir plus sur Elsa Fayer

De retour de leur date dans un zoo, les gagnants racontent l’activité à toute la villa. Antho annonce qu’avec Dita le rapprochement se confirme de plus en plus. Le cap des bisous dans le cou a été atteint ! De quoi faire bouillir Bryan, mais pas que… En effet, Eva et Cynthia tiennent à remettre en place Antho qui joue sur plusieurs tableaux depuis trop longtemps. Son discours avec Eva et Cynthia était le même que maintenant avec Dita. Le jeune homme ne voit pas de problème à cela… Ne va-t-il pas tout perdre à force de jouer comme ça ? Spoiler de l’émission du 08 Octobre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX. SPOILER