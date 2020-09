SPOILER - Léa Mary règle ses comptes avec Eva et Seb

En savoir plus sur Elsa Fayer

C’est la fin d’une aventure pour les candidats de 10 Couples Parfaits. Il est temps de se retrouver après plusieurs jours de séparation. La Love Beach Villa se vide avec les célibataires et l’ambiance n’est pas aux retrouvailles chaleureuses. Tout le monde a des comptes à régler… Même les faux agents de sécurité Antho et Khephren sont dépassés ! Entre Bryan/Dita, Seby Daddy/Léa Mary ou encore Mélanie/Adrien… Ils ne savent plus où donner de la tête. Elsa avait pourtant mis en place cette semaine de séparation pour avancer dans la recherche des matchs parfaits. Maintenant que tous sont célibataires, la recherche des matchs parfaits va-t-elle avancer ? Spoiler de l’émission du 25 Septembre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX. SPOILER