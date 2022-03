SPOILER - Love Box : Ahmed fait son choix le plus important de l’aventure

Comme Elsa l’avait annoncé, Ahmed est convoqué dans la Love Box pour son choix le plus important de l’aventure. C’est maintenant qu’il va terminer la guerre des alter égos qu’il mène avec Dany depuis plusieurs semaines. Encore une fois le choix qui lui est proposé est cornélien ! Il a le choix de partir tout de suite avec 20 000 € et de laisser Dany dans l’aventure ou de rester pour trouver son match et éliminer Dany de l’aventure. Spoiler de 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 53.