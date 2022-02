SPOILER - Love Box : Antho découvre son premier dilemme de l’aventure

Juste avant la cérémonie de la Love Machine, Antho est convoqué dans la Love Box. Pour sa première convocation, il a un dilemme extrêmement compliqué ! Il peut annuler les votes de tout le monde et engager 10 000 € de la cagnotte. Ou annuler son vote et conserver les autres auquel cas la cagnotte ne sera pas changée. Pour lui qui est un très grand joueur, c’est un dilemme plus que compliqué. A-t-il choisi de jouer ou de faire confiance au groupe ? Spoiler de 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 25.