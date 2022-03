SPOILER - L’ultime cérémonie des couples commence sous tension

Nous y voilà enfin ! La cérémonie finale est imminente. Tous les célibataires se préparent la boule au ventre. Ils n’ont plus qu’une chance de trouver les 10 couples parfaits. Aucune erreur n'est permise, la pression est à son comble et seule la victoire compte. Après 12 semaines à se séduire, se découvrir et parfois même se détester, c’est la dernière chance pour les célibataires de former les 10 Couples Parfaits. Les 200 000 € n’ont jamais été aussi proches ! Vont-ils allumer les 10 faisceaux ? Spoiler de 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 62.