SPOILER - Mélanie folle de rage contre Adrien

Mélanie et Adrien vivent un amour fusionnel. Cependant, Adrien a peur que son couple le freine dans la recherche de son match parfait. En effet, il pense de plus en plus que son match parfait est Kellyn… Le jeune homme décide de parler stratégie avec elle. Mélanie assiste à toute la scène, elle est hors d’elle ! Elle ne veut même plus entendre parler de lui ni même s'expliquer avec lui… Est-ce la fin de leur couple ? Spoiler de l’émission du 19 Octobre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX. SPOILER