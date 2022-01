SPOILER - Romane manque de respect à Giovanni

Alors que Romane avait embrassé Giovanni pendant la cérémonie, elle s’est rapprochée d’Antho pendant la nuit à l’abri des regards. Toute la villa trouve que ce comportement nuit à la recherche des matchs parfaits. En effet, ce rapprochement secret est un manque de respect pour Charlotte et Giovanni. Malheureusement, Antho et Romane s’isolent du groupe au lieu de s’excuser et repartir sur de bonnes bases… Comment va évoluer la recherche des matchs ? Spoiler de 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 17.