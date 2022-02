SPOILER - Romane masse Giovanni sous les yeux d’Antho !

Alors que Giovanni et Romane sont en couple, respectivement avec Charlotte et Antho, le jeune homme se fait masser par Romane son ex ! Charlotte et Antho restent sans voix devant cette scène. Pour eux Giovanni et Romane dépassent les limites de l’acceptable. Ces tensions tombent très mal à l’aube de la séparation des célibataires en deux villas. Ses tensions vont-elles freiner la quête des matchs ? Spoiler de 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 32.