SPOILER - Sarah arrête de fuir et prend les devants avec Tom

Depuis la Love Machine négative, Sarah ne parle plus du tout à Tom… Comme d’habitude, elle prend ses distances lorsqu'il y a un problème. Mais la déclaration d’amour de Tom pendant la cérémonie lui a fait réaliser que si elle veut avancer, elle va devoir faire face aux problèmes. Elle prend donc son courage à deux mains et part discuter avec Tom pour s’excuser et recoller les morceaux. Va-t-il accepter ses excuses ? Spoiler de 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 44.