SPOILER - Sarah bloquée par le passé amoureux d'Ahmed

Ahmed continue son jeu de séduction avec Sarah. Mais, depuis que Lila et Anissa ont intégré la villa, la jeune femme est beaucoup plus sur la retenue. Et pour cause, elles ont toutes les deux eu une histoire avec Ahmed. Pour ne rien arranger, Sarah connait aussi très bien son ex-femme, Sarah Fraisou.... Tout cet aspect de la vie sentimentale d'Ahmed la bloque beaucoup, elle qui veut en finir avec les "bad boys". Va-t-elle réussir à passer outre son passé amoureux et continuer leur jeu de séduction ? Spoiler de 10 Couples Parfaits, Saison 05 Épisode 03.