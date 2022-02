SPOILER - Tom drague Vivi sous les yeux de Nicolo

Les trois couples vainqueurs du date challenge arrivent au cour particulier de golf. Tom et Virginie n’ont qu’une seule idée en tête : rendre Nicolo fou de jalousie. Ils profitent du cours de golf pour simuler un rapprochement sous les yeux de Nicolo. Ni une ni deux, il tombe dans le panneau et oublie totalement son date pour faire une crise de jalousie. Nicolo est très et n’arrive pas à se concentrer sur le jeu et son date avec Charlotte. Spoiler de 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 24.