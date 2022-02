SPOILER - Trahison : Sarah découvre le vrai visage d’Anissa !

Pour sa première convocation dans la Love Box, Sarah fait face à la plus grosse trahison de l'aventure. Elle découvre qu'Anissa et Ahmed se rapprochent en secret depuis plusieurs jours. Ce rapprochement a commencé alors que Lila et Ahmed sont en couple depuis peu. Sarah ne peut pas garder ça pour elle et décide de tout raconter au reste des célibataires de la villa. Comment Lila va réagir à la trahison de sa meilleure amie de l'aventure ? Spoiler de 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 26.