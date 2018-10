Stella et Jérémy 💕

Le second match parfait de cette saison de 10 Couples Parfaits est Stella et Jeremy. Les candidats décrochent leur deuxième match positif de l’aventure. « Nous sommes un peu la révélation de l’aventure c’est vrai que l’on ne s’est pas trop calculé au début » confie Jérémy. Petit à petit les deux célibataires se sont rapprochés et se sont finalement rendu compte qu’ils étaient faits pour être ensemble. On espère que la lune de miel portera ses fruits. . Retrouvez du lundi au vendredi un épisode inédit de 10 Couples Parfaits saison 2 à 18h20 sur TFX.