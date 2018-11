SURPRISE : Max propose à Anastassia d’emménager avec lui

Max et Anastassia sont les premiers à avoir testé la Love Machine. Après quelques jours de jeu, les deux candidats se sont vite envolés en lune de miel. Dans un endroit paradisiaque, ils ont appris à se découvrir et de là est né leur amour. « On a fait une belle aventure, personnellement, je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça », avoue Max. Toujours amoureux, le jeune homme a une importante demande à faire à Anastassia. Il profite de cette dernière cérémonie des couples, où tout le monde est réuni, pour lui faire une belle déclaration d’amour mais aussi, pour lui proposer d’emménager avec lui. Anastassia va-t-elle accepter cette demande inattendue ? Retrouvez le dernier épisode de 10 Couples Parfaits saison 2, le vendredi 30 novembre à 18h sur TFX.