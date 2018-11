« Je t’aime » - Illan réussit à reconquérir le cœur d’Hilona

Illan est en pleine « mission reconquête » d’Hilona. Il a déjà réussi à gagner cette date et tente le tout pour le tout avec ce tête à tête. « Je t’aime », « J’ai compris ma bêtise », Illan sort le grand jeu. Hilona lui demande si elle lui a manqué. « Je suis trop faible d’esprit quand je suis en face de toi, ça me fatigue » avoue Hilona agacée. « J’abandonne » lui répond Illan, et là bingo, évidemment Hilona ne veut pas qu’il abandonne. Après avoir résisté à la tentation, Hilona se laisse aller « j’écoute mon cœur », et embrasse Illan qui n’attendait que ça. « Je vis mon aventure comme je l’entends » se justifie Hilona, de nouveau en couple avec Illan. Extrait de l’épisode 49 de 10 Couples Parfaits, diffusé le 28 novembre à 18h20 sur TFX.