Quand t’apprends que t’es pas match avec ton pote version Mélanight

Max et Anastassia vont devoir partir en lune de miel et quitter la villa ainsi que tous les célibataires. Avant ça, Mélanie va aussi passer en Love Machine avec Max pour tester leur comptabilité et s’il s’avère que c’est aussi son match parfait, elle devra alors quitter l’aventure, sans amour ni argent. Les autres filles de l’aventure espèrent toutes que Mélanie partent, ainsi il n’y aura plus de rivalité et de risque qu’elle trouve son match avant l’une d’entre elles. Seulement Max n’est pas le match parfait de Mélanight qui nous fait une danse spéciale pour l’occasion. « Je ne pars, je reste là » dit-elle en rentrant, très heureuse, dans la villa. « C’est la seule à être contente » remarque Elsa Fayer et en effet, c’est loin d’être un bonheur partagé. « A l’unanimité, ce qu’on veut, c’est qu’elle parte elle » avoue Inès…Extrait de l’épisode 10 de 10 Couples Parfaits, diffusé le jeudi 4 octobre 2018 à 18h25 sur TFX.