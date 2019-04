Ted et Charlène vont surprendre tous les autres habitants pendant l'assemblée. En effet, Charlène décide de se présenter avec Ted. Il est très touché et fait savoir que pour lui, c'est Charlène qui lui plaît et c'est tout. Il décide de lui prouver en l'embrassant devant tout le monde ! Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.