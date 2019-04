Ted a perdu totalement confiance en Charlène. Il trouve que celle-ci est trop "proche" des autres garçons. Ted a surtout peur de l'engagement... il sent que ses sentiments pour Charlène deviennent très forts. Charlène est triste car elle y croyait et s'était attachée à Ted. Vont-ils arrêter de se parler définitivement ? Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.