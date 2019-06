Thomas et Chine s’isolent pour discuter, Thomas confie Chine que lui et Julie « c’est une évidence ». En effet, le jeune homme est persuadé que Julie est son match. Mais ce n’est pas tout, il veut se mettre en couple avec la jolie brune et évincer Antoine ! Thomas est déterminé à détruire leur couple. Extrait de l’épisode 47 de 10 Couples Parfaits diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX.