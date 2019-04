Exclu - Episode 19 : Thomas : " elle va redescendre un peu "

Mina décide de parler avec Thomas à propos du comportement de Julie face au jeu. En effet, celle-ci refuse de laisser partir Antoine en date avec une autre fille. Un comportement que ne supporte pas Thomas. C'est de l'antijeu ! Thomas fait comprendre à Mina et Ariel qu'il va s'occuper du sujet Julie et qu'elle va vite "redescendre un peu". Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.