Tony est amoureux : « J’ai des sentiments d’amour pour Mélanie »

« Je suis sûre que tu es presque amoureux de moi », lance Mélanie à Tony. La jeune femme, qui a peur de se faire quitter (une nouvelle fois), souhaite avoir plus de réponses concernant les sentiments de Tony à son égard. Le jeune homme, plutôt discret, n’aime pas révéler ce qu’il ressent alors Mélanie creuse. Mais Tony n’est pas insensible au charme de Mélanie et lui avoue tout de même. « On va dire que j’ai de réels sentiments qui naissent pour toi », dit-il, avant d’ajouter : « On rigole, on fait les gamins, mais elle n’a pas vraiment tort. A ce jour, j’ai des sentiments d’amour pour Mélanie ». Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX. Extrait de l’émission du mercredi 21 novembre.