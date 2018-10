TROISIÈME CÉRÉMONIE : Vont-ils identifier plus de 3 couples parfaits ?

« Tous vos matchs ont été à présent enregistrés » annonce l’animatrice, Elsa Fayer. Une tension générale se fait sentir dans l’assemblée. Après deux cérémonies, les 21 célibataires n’ont pas beaucoup avancé, 1 lumière pour la première et 3 pour la deuxième cérémonie. Cette semaine c’était aux filles de faire leur choix et pour ne rien arranger, elles sont désormais 11 avec l’arrivée de Mélanie. Elsa Fayer fait le décompte, et c’est encore 3 faisceaux lumineux qui s’éclairent donc encore 3 couples identifiés. Comprenant le couple déjà certifié de Max et Anastassia. « On est vraiment pas prêts de gagner cette année » se désole Illan… Extrait de l’épisode 16 de 10 Couples Parfaits, diffusé le 12 octobre à 18h20 sur TFX.