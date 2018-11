TUTO LOVE : Comment draguer une fille, selon Illan ? « Ne jamais dire la vérité »

Illan décide de donner un cours de séduction à Jonathan, le Jean-Claude Duce de la drague. Après 3 râteaux dans la villa, Illan veut lui venir en aide bien que Jonathan ne pense pas avoir de conseils à recevoir de sa part. Illan va jusqu’au bout et lui prépare une leçon particulière avec pour cobaye Daisie, coup de cœur de Jonathan. Seulement la méthode d’Illan est plutôt particulière. Le cours de drague se transforme rapidement en cours de manipulation, de bobards et de faux semblants. Daisie ne semble pas très convaincue, Jonathan non plus et visiblement le garçon n’a pas retenu la leçon. Il tente une approche par la force en se jetant sur Daisie, qui le repousse, encore une fois… Try again Jonathan ! Extrait de l’épisode 39 de 10 Couples Parfaits Saison 2, diffusé le mercredi 14 novembre dès 18h20 sur TFX.