TUTO Mélanight : comment faire fuir ton date ?

Ce soir, Mélanie part en date de rêve avec Jonathan. Et ce, pendant 24 heures ! La jeune femme n’est pas très enchantée et n’a pas du tout envie de se retrouver seule avec lui. « Ca va être très dur », lance-t-elle. Afin que Jonathan ne l’apprécie plus autant, elle souhaite trouver une tenue « bien moche » afin qu’il ne la trouve pas attirante. Elle emporte donc un jogging rose pour ressembler à un flamand rose puisque selon elle, l’animal n’est pas « joli». Mais malgré les rires, Mélanie est stressée : « Je pense que cela va être l’un des pires rendez-vous de toute ma vie ! » Depuis qu’elle est arrivée, ce dernier est persuadé qu’elle est son match. En plus de cela, il veut se mettre en couple avec elle… Sauf que Mélanie elle, n’est pas attirée par lui. Celui qu’elle préfère, c’est Tony. Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h25 sur TFX.