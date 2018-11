TUTO Mélanight : Qu’est-ce qu’un « back ex » ? Illan et Hilona

Illan, « acte 10, scène 145 » comme dirait Mélanight, revient titiller sa belle Hilona. Il lui annonce une grande nouvelle « je te quitte », en anglais évidemment sinon ce n’est pas drôle. Et quelle nouvelle quand on sait qu’ils sont déjà séparés. Malgré ça, Illan réussit toujours à la faire rire et à faire rire toutes les filles d’ailleurs. Et c’est l’occasion pour Mélanie de nous dévoiler sa théorie sur le « back-ex ». Théorie qui parait avérée quand on voit Illan et Hilona… Extrait de l’épisode 30 de 10 Couples Parfaits, diffusé le 1er novembre à 18h20 sur TFX.