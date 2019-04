Dans le prochain épisode de 10 couples parfaits, les garçons ont décidé d'envoyer en date Kevin et Emma. Julie et Antoine vont avoir une discussion sur la relation. Kévin va poser un ultimatum à Emma : c'est soit lui, soit Stéphane ! Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.