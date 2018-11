ULTIME DATE : Mélanie et Illan, match parfait ?

Tous les candidats ont voté à l’unanimité pour envoyer Mélanie et Illan en date privé. Après une première date peu concluante, Mélanie est sûre qu’Illan ne peut pas être son match. Pour le savoir, il va falloir que les deux amis réussissent à être sérieux pour se dévoiler en toute honnêteté. Mélanie prévient quand même Illan, « pas de drague, pas de romantisme », autant dire que ça commence bien. Au fil de la conversation, malheureusement le doute persiste de plus en plus. Au niveau de leur relation amicale, Mélanie et Illan se ressemblent en tout point, en revanche la jeune fille reste sur son idée « je ne veux pas un garçon comme toi comme copain ». Mais Illan a peut-être raison, « je ne suis peut-être pas ce que tu veux mais ce qu’il te faut ». Il faudra attendre la cérémonie finale pour percer ce mystère. Extrait de l’épisode 49 de 10 Couples Parfaits, diffusé le 29 novembre à 18h20 sur TFX.