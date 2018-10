Une bataille de nourriture qui finit bien pour Illan et Hilona

Pendant la soirée d’anniversaire de Sergio, les habitants font une bataille de nourriture. Tout le monde se court après. En particulier Illan et Hilona qui continuent encore et toujours à se chercher. « On se bagarre, je vois qu’elle sourit un petit peu » confie Illan toujours aussi sûre de lui. La jolie corse continue de camper sur ses positions même si une partie d’elle aimerait bien craquer « il essaie de m’embrasser avec son chocolat, dans ma tête ça dit oui mais devant lui, je fais comme si je ne voulais pas ». Extrait de l’épisode 28 de 10 Couples Parfaits saison 2 diffusé à 18h20 sur TFX.