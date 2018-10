Une mission, des bisous et une rupture dans l’épisode 28 de 10 Couples Parfaits

Mélanie se lance en « mission commando » avec ses copines afin de récupérer le cœur de son ex, Tony. Ne sachant pas très bien s’y prendre avec lui, elle a demandé à Elsa Fayer d’être assistée par ses copines à l’aide d’une oreillette. Le seul hic, Tony remarque que quelque chose cloche quand elle parle toute seule, évidemment. Une soirée « Love to love » pour nos célibataires qui est propice à un rapprochement entre Illan et Hilona. En revanche pour Marilou c’est la douche froide ! Sergio, avec qui elle est en couple depuis le début de l’aventure, lui confie qu’il veut se retrouver seul et prendre du temps pour réfléchir… Alors ne ratez pas dès demain un nouvel épisode inédit de 10 Couples Parfaits à 18h20 sur TFX.