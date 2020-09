Une nouvelle célibataire débarque dans la villa dans l’épisode 25

En savoir plus sur Elsa Fayer

Dans le prochain épisode de 10 couples parfaits : La tension entre Khephren et Bryan monte ! Lors du dernier date, Bryan l’a aperçu en train de masser les pieds de Dita. Cette situation lui déplait énormément et songe à tout arrêter. Eva et Antho se disputent eux aussi. La villa est sous tension ! Mais heureusement pour les célibataires, la remplaçante de Carla est là et elle fait déjà tourner des têtes. Qui sera le premier garçon à se rapprocher d’elle et de qui sera-t-elle le match ? Extrait de l’émission du 17 Septembre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX