« Je vais me chier dessus » : Mia pilote le quad, Sergio PANIQUE

Tout commence bien pour Sergio, « de la bombe, le quad j’adore ça, c’est mon truc ». Mais quand Mia met un coup d’accélérateur, le beau brun ne tient plus le même discours. « Je vais me chier dessus Mia », crie Sergio complètement affolé. Hilona et Mia sont mortes de rire. Mia continue d’accélérer histoire de le faire crier encore plus. « J’ai vu ma vie défiler » avoue Sergio qui ne semble pas du tout exagéré la situation. Séquence hilarante extraite de l’épisode 49 de 10 Couples Parfaits diffusé le 28 novembre à 18h20 sur TFX.