SPOILER - Virginie : mission rupture entre Marie et Nicolo

Depuis son arrivée dans la villa, Virginie n'a qu'un objectif : briser le couple Marie et Nicolo ! La jeune femme n'a pas tourné la page et sent qu'il est réceptif à ses taquineries. Alors que le jeune couple se prépare pour chanter une chanson d'amour en italien, Virginie vient gâcher ce moment et s'interpose dans la chanson. Encore une fois Marie reste calme, mais elle aimerait que Nicolo mette des barrières... Combien de temps ce triangle amoureux va-t-il durer ? Spoiler de 10 Couples Parfaits, Saison 05 Épisode 13.