Vivi, mission réussi : Marie et Nicolo c’est fini !

Depuis son arrivée, Vivi ne croit pas à la relation entre Marie et Nicolo. Elle est certaine que Nicolo n’est pas sincère avec elle et compte bien tout faire pour les séparer. Après de nombreux efforts, sa mission est réussie ! Elle a été bien aidée par le comportement de Nicolo. En effet, le jeune homme joue complètement avec les sentiments de Marie. La jeune femme ne supportant plus cette situation elle décide de vider son sac sur la place publique et enfin le quitter. Vivi va-t-elle récupérer Nicolo ? Extrait de 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 17.