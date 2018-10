WTF : Jessica retrouve Mia et Sélim dans son lit !

Grande surprise pour Jessica ce matin. Sélim et Mia sont tous les deux dans son lit. « C’est une blague ? » s’étonne Jessica. Mia a déjà trouvé la parade, « Son lit s’est cassé, alors il est venu ici ». Le jeune homme préfère ignorer la discussion en se cachant sous la couette. Jessica essaie d’en savoir plus mais c’est sans succès. Mia tient sa version et n’en démord pas. Une chose est sûre, Mia et Sélim se rapprochent de plus en plus et vivent leur premier réveil côte à côte, si c’est pas mignon ça ! Extrait de l’épisode 17 de 10 Couples Parfaits, diffusé le 16 octobre à 18h20 sur TFX.