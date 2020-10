20 ans à nouveau - 5 Mamans incognito : disponible grâce à MYTF1 Premium

5 mamans ont accepté une expérience unique et un peu folle : se mettre dans la peau de leur fille de 20 ans.

5 mamans ont accepté une expérience unique et un peu folle : se mettre dans la peau de leur fille de 20 ans. Durant trois semaines, elles vont vivre incognito avec l’apparence de jeunes filles de 20 ans avec comme objectif : tenter de mieux comprendre leur génération.



Les cinq mères vont subir une transformation afin de « remonter le temps » et ainsi avoir 20 ans à nouveau. Pour une immersion totale, Mères et Filles s’installent toutes ensemble dans un appartement parisien. L’occasion pour elles de partager leurs points de vue et de s’aider à mieux se comprendre mutuellement.



Elles vont vivre la vie de leur fille, leurs envies, leurs angoisses, vont expérimenter les réseaux sociaux, s’inscrire sur une application de rencontres, écouter leurs musiques préférées, et aborder tous les sujets même les plus tabous. A chaque épisode, une nouvelle thématique abordée, des défis nouveaux et surtout des moments d’incompréhension voire des disputes mais aussi des moments de rires, de confessions, d’échanges, d’amour, d’amitié…



