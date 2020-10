20 ans à nouveau UK - S01 Episode 4

Dans 21 again, 5 mamans âgées de 35 à 45 ans ont accepté de relever un défi : se faire passer pour des jeunes filles d’une vingtaine d’années, afin de mieux comprendre la génération de leurs filles. Pendant 21 jours sous le même toit, mères et filles vivront chaque jour de nouvelles expériences. Réseaux sociaux, dating, petits boulots… ça veut dire quoi, être une jeune fille de 21 ans aujourd’hui ? Produite au Royaume-Uni, 21 again est une expérience qui explore les liens mères-filles à travers de nouvelles thématiques sociétales lors de chaque épisode.