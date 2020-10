Divertissements

Adixia n’est pas une inconnue du grand public. Véritable star de la télé-réalité, cette jeune femme originaire de Belgique a grandi sous le regard des téléspectateurs. Aujourd’hui, c’est à Paris que nous la retrouvons, loin des caméras de télévision… Adixia a décidé de changer de vie ! Désormais, elle a posé ses valises dans la ville de l’amour aux côtés de Jim, son compagnon depuis un an. Avec lui, elle partage la passion de la musique. Adixia est une jeune DJette et n’a qu’un rêve : mixer sur les plus grandes scènes musicales. Entre sacrifices, doutes et espoir… Suivez les aventures d’Adixia, en route vers son rêve.