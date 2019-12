Albator, Le corsaire de l'espace - Le manga disponible en exclusivité sur MYTF1

Découvrez les aventures du héros "Albator, le corsaire de l'espace" pour MYTF1 Exclusive.

Albator est un personnage de fiction créé par Leiji Matsumoto en 1969 dans le manga Dai-kaizoku Harlock. En France, il est surtout connu comme héros de la série culte des années 80 Albator, le corsaire de l'espace. An 2980, l'humanité asservie par la technologie des robots vit dans l'opulence et ignore la menace d’invasion des Sylvidres. Le capitaine Albator, à la tête de son équipage, incompris et traité comme un hors-la-loi, s'aperçoit du grand danger menaçant les Terriens. A bord de l’Atlantis, il doit échapper aux Terriens et aux Sylvidres.

©Leiji Matsumoto, Toei Animation

AU PROGRAMME

Épisode 1 : Le pavillon noir

On impute à Albator la destruction des principaux observatoires de la Terre, ainsi que le meurtre des plus éminents savants de la planète. Le corsaire de l'espace réussira-t-il à se sortir de ce mauvais pas ?

Épisode 2 : L'Escadrille du néant

Albator et son équipage captent un message de détresse. Il a été envoyé par des vaisseaux cargos attaqués par une escadrille venue de nulle part. Pendant ce temps, une gigantesque sphère noire se dirige vers la Terre.

Épisode 3 : Les Torches embrasées

Albator n’a pas réussi à détruire la mystérieuse sphère noire et celle-ci s’est écrasée sur Terre. Le Dr Valente, qui avait entrepris de l’étudier, est tué par les Sylvidres. Son fils, Ramis, jure de le venger et décide de rejoindre l’équipage d’Albator.

Épisode 4 : Sous la bannière de la liberté

Ramis hésite à rester à bord de l’Atlantis, le vaisseau d’Albator. Il va devoir prendre sa décision rapidement, car les forces terrestres en ont maintenant après lui.

Épisode 5 : Le Baptême du néant

Ramis découvre enfin l’Atlantis. Il n’a que peu de temps pour s’acclimater au vaisseau car celui-ci est rapidement la proie d’une attaque des Sylvidres.

Épisode 6 : Le Repaire

Albator et Ramis sont attaqués alors qu’ils partent explorer l'épave d’un vaisseau sylvidre, à la recherche d’informations sur ces terribles extra-terrestres. Ils vont faire des découvertes sur les liens de ces envahisseurs avec la Terre.

Épisode 7 : Le Tombeau englouti

Intrigué par un étrange dérèglement magnétique émanant du triangle des Bermudes, Albator revient sur Terre. C’est le début d’une dangereuse expédition qui lui permettra d'en apprendre plus sur les plans des Sylvidres.

Épisode 8 : L’Armada royale

Albator se lance au combat contre les armées Sylvidres sur le point d’attaquer la terre. L’Atlantis sera-t-il de taille face à de si nombreux ennemis ?

Épisode 9 : Les Humanoïdes végétales

Albator et son équipage font d’étranges découvertes sur les origines des Sylvidres. Leur enquête attire cependant l’attention de ces terribles créatures qui décident de leur tendre un piège.

Épisode 10 : La Planète de l’amour

Albator continue à enquêter sur les Sylvidres, et découvre qu’elles ont construit une base sur Vénus. Ces terribles extra-terrestres n’ont cependant pas l’intention de le laisser approcher de leurs installations. Un combat sans merci commence.

Épisode 11 : Les Naufrageuses d’âmes

Albator est en route vers Vénus, où les Sylvidres ont construit une base secrète. En chemin, il découvre un vaisseau à la dérive, et, à l’intérieur, une Sylvidre encore en vie. Il décide de l’épargner et d’en faire sa captive.

Épisode 12 : Le Complexe d’Œdipe

Erosa, la Sylvidre capturée par Albator, a réussi à s’enfuir après avoir envouté Ramis et récupéré des informations vitales sur l’Atlantis. Ramis arrivera-t-il à vaincre cette redoutable créature ?

Épisode 13 : Une micro-poussière du temps

Albator soupçonne les Sylvidres de s’être installées dans une des fosses sous-marines de la Terre. Il se rend ainsi à nouveau sur la planète bleue, pour une expédition qui le mènera dans un univers mystérieux, où le temps s'écoule de façon étrange.

Épisode 14 : Le Piège des sables

Vilak, le commandant des forces terriennes, est toujours décidé à capturer Albator. Il a emmené Stellie dans le désert égyptien, où il espère prendre au piège le corsaire de l’espace.

Épisode 15 : L'amour défendu

Après avoir survécu aux sables brûlants d’Egypte, Albator doit maintenant affronter le froid glacial du Pôle Nord. Réussira-t-il à survivre à cette nouvelle épreuve, alors que, contre toute attente, une Sylvidre semble s’être éprise de lui ?

Épisode 16 : L'îlot sacré

Nausicaa, membre d’équipage et amie d’Albator, retrouve Roger, son ancien amour, alors qu’elle se recueille sur la tombe de son père. Cette rencontre est-elle aussi fortuite qu’il y paraît ? Ne s’agit-il pas encore d’une manigance des Sylvidres ?

Épisode 17 : Quand la mort tient la barre

Albator découvre dans l’espace un message du capitaine Tornadéo, officier des forces terrestres et ancien adversaire. Celui-ci a été victime d'une attaque des Sylvidres, et il réclame de l’aide.

Épisode 18 : L'ombre du souvenir

Les Sylvidres en ont toujours après Albator, qui se dirige vers leur base. Elles vont une nouvelle fois tenter de tromper un des membres de son équipage. Albator saura-t-il ramener l’ordre parmi ses hommes alors qu’un terrible combat se prépare ?

Épisode 19 : Le traquenard de la reine

Alors qu’Albator continue sa route vers la base des Sylvidres, l’Atlantis est pris dans un orage magnétique. Il s’avère rapidement qu’il s’agit d’une manoeuvre des Sylvidres. Celles-ci cherchent à découvrir les secrets de son vaisseau.

Épisode 20 : La planète des fleurs sauvages

Albator fait halte sur Jura, la planète d’origine de sa fidèle amie Clio, mais les Sylvidres sont déjà sur place. Un terrible combat s’engage alors qu’Albator et son équipage sont affaiblis par une étrange maladie.

Épisode 21 : Le testament

Albator doit faire usage de tous ses talents de pilote pour sortir l’Atlantis d’un redoutable nuage de météorites. Les ennuis ne font cependant que commencer, et un étrange groupe d’assassins pénètre dans le vaisseau.

Épisode 22 : La planète du néant

Albator et son équipage se retrouvent enfermés au sein de la Planète du néant. Prisonniers de ce gigantesque trou noir, ils constituent une proie facile pour les Sylvidres qui profitent de l’occasion pour attaquer.

Épisode 23 : Presque traitre malgré lui

Alfred, le fidèle compagnon d’Albator, est enlevé par les Sylvidres. Elles veulent lui arracher les secrets de l’Atlantis en utilisant sa passion pour les maquettes. Albator et ses hommes ne comptent cependant pas laisser leur camarade aux mains de l’ennemi.

Épisode 24 : L'étoile filante de l'amour

Le jeune Taulus et la Sylvidre Rubia ont fui l’armada de Sylvidra. Recueillis par Albator, les deux amants n’auront cependant pas droit au répit. Les cruelles extra-terrestres n’en ont pas fini avec eux, et elles vont tout faire pour les récupérer.

Épisode 25 : Le chat perdu

Albator et son équipage sont fous de colère après le sacrifice de Taulus et Rubia. Ils se lancent à la poursuite de l’armada de Sylvidra avec l’intention de la détruire pour de bon.

Épisode 26 : Le voyage du retour

Des tensions entre civils et militaires apparaissent au sein de l’armada de la reine Sylvidra. Les Sylvidres commencent à prendre conscience du danger que représente Albator. Elles ne sont pas au bout de leurs surprises…

Épisode 27 : Le pouvoir de l'Atlantis

Sylvidra a décidé de jouer son va-tout contre Albator en enlevant Stellie, sa petite protégée. Alors que l’armada des Sylvidres est plus vulnérable que jamais, le corsaire de l’espace n’ose attaquer de peur de mettre la vie de la jeune enfant en péril.

Épisode 28 : Aux confins de la nébuleuse

Pour combattre les Sylvidres, Albator prend la direction de la nébuleuse d’Ulysse. Il les soupçonne d’avoir emmené Stellie sur la Planète des humains, un véritable paradis naturel. Son équipage accueille avec joie cette nouvelle.

Épisode 29 : La bataille de la Planète de l'arc-en-ciel

Albator est bien décidé à retrouver Stellie et à l’arracher aux mains des Sylvidres. Ces dernières ne comptent pas le laisser faire et prennent les devants en s’attaquant à Ramis, dont le vaisseau s’écrase sur l’étrange Planète de l’arc-en-ciel.

Épisode 30 : Mon ami d'enfance

La quête d’Albator pour retrouver Stellie continue. Il doit cependant faire halte pour réparer son vaisseau. C’est l’occasion pour lui d’évoquer sa rencontre avec Toshiro, père de Stellie et concepteur de l’Atlantis.

Épisode 31 : La construction de l'Atlantis

Alors que les réparations de l’Atlantis se terminent, Albator continue à évoquer son amitié avec Toshiro, et raconte la construction de l’Atlantis. Il lève ainsi encore un peu plus le voile sur son mystérieux passé et les origines de son combat.

Épisode 32 : Le piège de la planète des tempêtes

Le combat reprend de plus belle, et Albator se rend sur la Planète des tempêtes pour retrouver Stellie ! Réussira-t-il à échapper au piège tendu par les Sylvidres ?

Épisode 33 : Le sacrifice d'un homme

En emmenant Stellie loin de la Terre, les Sylvidres ont réussi à éloigner Albator de la planète bleue. Elles comptent en profiter pour lancer leur invasion. C’est compter sans Obara, l’ancien commandant de la garde terrienne.

Épisode 34 : Le sauvetage

Le moment est venu pour Albator de récupérer Stellie. Le combat sera rude et la reine Sylvidra elle-même fera une apparition, mais Albator n’a pas l’intention de laisser sa petite protégée ne serait-ce qu’un jour de plus entre les mains des Sylvidres.

Épisode 35 : La mystérieuse évasion

Albator recueille sur l’Atlantis la belle Jasmine, assistante du premier Ministre de la Terre. Celle-ci vient de sauver Vilak, accusé à tort d’avoir pactisé avec les Sylvidres.

Épisode 36 : Le loup dans la bergerie

Jasmine se révèle sous son véritable jour et elle endommage sévèrement l’Atlantis, le livrant à la merci des Sylvidres. Le vaisseau d’Albator réserve cependant encore des surprises aux forces de la reine Sylvidra…

Épisode 37 : Le sacrifice

Les Sylvidres ont décidé de punir Jasmine qui a échoué dans sa mission, mais Albator n’est pas prêt à les laisser faire. Contre toute attente, il se lance au combat pour protéger celle qui l’a trompé.

Épisode 38 : Le départ pour la mort

Albator revient sur Terre, où les militaires sont impuissants à repousser les Sylvidres. Vilak se bat courageusement pour protéger Stellie, et il réussit à l’amener en sécurité dans une base secrète en Afrique.

Épisode 39 : La revanche de Vilak

Profitant de perturbations magnétiques, Albator se rapproche du vaisseau amiral de Sylvidra dans le but de lui porter un coup fatal. La tâche s’avère cependant plus difficile que prévu, et des centaines de Sylvidres se lancent à l’abordage de l’Atlantis.

Épisode 40 : Le jour où les anges firent taire le monde

Albator est bien décidé à en finir une fois pour toutes avec les Sylvidres, mais celles-ci sont prêtes aux pires atrocités pour l’empêcher de parvenir jusqu’à elles.

Épisode 41 : Albator contre Sylvidra, le duel à mort

L’heure du combat final a sonné. Après une bataille d’anthologie, Albator réussit à pénétrer dans le vaisseau amiral de Sylvidra. Un duel s’engage entre le corsaire de l’espace et la souveraine des Sylvidres, avec en jeu le sort de la Terre et de ses habitants.

Épisode 42 : Au revoir, le hors-la-loi de l'espace.

Albator est de retour sur Terre. Après avoir sauvé l’humanité, ses hommes s’attendent à être fêtés en héros. L’ingratitude humaine est cependant sans limite, et c’est une armée de chars qui tient lieu de comité d’accueil au corsaire de l’espace.

Retrouvez tous les épisodes d'Albator sur MYTF1