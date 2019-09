Ange ou Démon - S02 E03 - Jeunesse éternelle

Sandra a vendu son âme il y a 35 ans afin d’obtenir la jeunesse éternelle. Mais lorsqu’Alexia lui demande de séduire le directeur d’une maison de retraite pour l’obliger à tuer ses pensionnaires, Sandra hésite. Elle obéit néanmoins à Alexia, mais va le regretter amèrement lorsqu’elle découvre que sa victime n’est autre que son fils qu’elle a abandonné 35 ans plus tôt. De son côté, Laia est très réticente à l’idée de se débarrasser de l’enfant qu’elle porte, ce qui crée des tensions avec Jonathan. Ce dernier ira chercher du réconfort auprès de Fatima, la directrice du lycée. Valéria doit sauver les âmes de Sandra et de son fils, mais la situation difficile que ses parents traversent ainsi que son idylle naissante avec Joel l’empêchent de se concentrer sur sa mission, ce qui lui vaut un rappel à l’ordre de la part de Gabriel et Natael. Valéria réussira tout de même à convaincre Sandra qu’elle doit avant tout protéger son fils, même si cela signifie qu’elle doit pour cela renoncer à la jeunesse éternelle.