Appels d'urgence-Pompiers de Paris

Suite au drame sans précédent qui s'est joué lundi dernier, en plein cœur de Paris, avec l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, Appels d'Urgence consacre une émission exceptionnelle aux Pompiers de Paris, les véritables héros de cette terrible catastrophe.Car au plus fort de l'incendie, rien ne semblait pouvoir arrêter les flammes, et beaucoup pensaient que toute la cathédrale allait finir par disparaître dans le brasier. C'était sans compter sur le professionnalisme et le courage exemplaires des 400 pompiers présents sur place. Après 8 heures d'un combat intense, ils sont enfin parvenus à sauver les deux tours de Notre-Dame. Comment ont-ils réussi à remporter cette bataille ? Quels risques ont-ils dû prendre ? Grâce à des images exclusives, revivez, minute par minute, les moments clés de ce que beaucoup appellent déjà "l'incendie du siècle". Un document exceptionnel dans lequel vous serez également plongés en immersion au cœur des interventions à risque des Pompiers de Paris.