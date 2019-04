Appels d'urgence - Accidents et urgences vitales : samu et pompiers sous tension à Melun

A Melun, en Grande banlieue parisienne, les secours sont organisés en véritables commandos de l’urgence : d’un côté les pompiers, de l’autre, le SAMU. Et tous font face à des situations parfois très tendues. Il faut dire que c’est le plus grand département de la région parisienne, avec un réseau routier extrêmement dense : des voies rapides aux départementales, 20 000 km de routes au même profil : de grandes lignes droites qui filent à travers les plaines de la Brie, propices aux accidents les plus graves : les chocs frontaux dus aux dépassements dangereux ou à la somnolence. Conséquence : 73 morts et plus de 1000 blessés en 2016. Pompiers et Samu doivent intervenir dans des conditions difficiles : en pleine circulation urbaine à hauts risques ou sur de petites routes de campagne loin des centres de secours. Ils doivent également prendre en compte des situations sensibles que l’on retrouve aussi bien dans les grands ensembles que les petits villages isolés : la détresse provoque chez les plus fragiles des troubles psychologiques qui peuvent transformer de paisibles pères de famille en forcenés dangereux pour eux-mêmes et les autres. Urgences psychiatriques, accidents, urgences vitales... nous avons suivi au plus près les sauveteurs de l’urgence de Melun, en grande banlieue parisienne.