Appels d'urgence - Cambriolages, rébellions, incivilités : interventions à risques pour les gendarmes d'Evry

Alors que traditionnellement les gendarmes sont affectés à la surveillance des campagnes, changement de décor pour ceux de l’Essonne. Ils interviennent sur une partie de la ville d’Evry, en région parisienne. Une zone fortement urbanisée et plutôt sensible avec la surveillance de la prison voisine de Fleury-Merogis, le plus grand établissement pénitentiaire d’Europe. Dans cette prison, les gendarmes sont notamment chargés d’empêcher l’introduction de drogues ou de téléphones portables. Contrôles, fouilles... des missions plus compliquées dans cette banlieue où les rapports avec les habitants sont tendus. Refus d’obtempérer, incivilités, contestations des procès-verbaux, de simples patrouilles donnent lieu à de fréquents accrochages avec les forces de l’ordre. Parmi les interventions à risques, des conflits de voisinage qui dégénèrent en rixes ou des contrôles routiers « tolérance zéro » mal acceptés par les automobilistes. À ces problèmes vécus par les gendarmes d’Evry s’ajoute un fléau qui empoisonne la vie quotidienne : les cambriolages. Appartements des grands ensembles ou pavillons des quartiers isolés sont la cible répétée de voleurs isolés ou de bandes organisées. Relevés d’empreintes, filatures et descentes musclées, les gendarmes d’Evry déploient des moyens spectaculaires pour endiguer cette délinquance récurrente.