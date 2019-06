Appels d'urgence - Chauffards, pickpockets et délinquants : un été sous tension à Nice

Après le terrible attentat de Nice sur la promenade des Anglais, la police municipale a repris sa lutte quotidienne contre la délinquance, afin de permettre aux niçois et aux touristes de profiter pleinement du soleil de la côte de d’Azur. Pickpocket, agressions, fêtards, course-poursuite avec des chauffards inconscients ou encore incivilités, l’été a été mouvementé pour les 435 agents de la police municipale. Sans parler des interventions plus inhabituelles, comme lorsqu’ils sont confrontés à des nudistes « sauvages ».Ils peuvent compter sur un dispositif efficace, avec notamment une équipe de motards, qui permet d’intervenir très rapidement, et surtout un réseau de 1750 caméras de vidéosurveillance qui quadrille toute la ville, l’un des plus importants de France.Mais l’attentat a marqué à jamais certains policiers municipaux... Ils nous raconteront cette terrible nuit. Pour eux, les images du drame sont encore bien présentes… surtout lorsqu’ils se retrouvent à devoir intervenir sur une alerte à la bombe !