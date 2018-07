Appels d'urgence - Côte d'Azur : pas de vacances pour les délinquants

L'été, les plages de la côte d'Azur restent la destination préférée des Français. Avec ses huit kilomètres de plages de sable fin, Fréjus, sur la côte d'Azur, fait partie des destinations favorites. Ici, tout est fait pour le plaisir des estivants. En journée, c'est farniente ou sports nautiques et la nuit, la ville ne dort jamais : bars, restaurants, plages, boites de nuits... Chaque été, les vacanciers y affluent et la population est multipliée par quatre. De 50 000 habitants l'hiver, elle passe à 200 000 l'été. Mais cet afflux de touristes entraine aussi une multiplication des incidents : vols, bagarres, violence sous l'emprise de l'alcool, accidents... C'est à cette délinquance estivale que doivent faire face les hommes de la Police Municipale. Pour assurer la sécurité des vacanciers, ils déploient les grands moyens. L'été, ce sont 70 policiers qui sont mobilisés 24 heures sur 24. Sur l'eau, ou sur terre, ils font tout pour faire respecter l'ordre. Ils arrivent en urgence pour venir en aide aux victimes, ils patrouillent pour éviter les dérapages... L'été, ils ne manquent pas de travail. Appels d'Urgence a passé l'été aux côtés des policiers de la ville de Fréjus. L'une des période les plus agitée de l'année : petits délinquants, touristes imprudents, fêtards éméchés... Les hommes de la Police Municipale n'ont pas vraiment eu le temps de profiter de la plage...